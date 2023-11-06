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Эксперты назвали самый оптимальный для покупки автомобиль с пробегом в 2023 году

Эксперты назвали самый оптимальный для покупки автомобиль с пробегом в 2023 году

Им стал Ford Focus.Эксперты назвали самый оптимальный для покупки автомобиль с пробегом в 2023 году. При рассмотрении бюджетного варианта с пробегом до 500 000 рублей чаще всего рекомендуют американский Ford Focus.

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