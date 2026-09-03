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Новости Липецка

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Второй день подряд дети в Липецкой области начинают учебное утро дома из-за сирены

Второй день подряд дети в Липецкой области начинают учебное утро дома из-за сирены

Второй день в Липецкой области дети начинают не с первого звонка, а с сирены. Сегодня сигнал тревоги прозвучал в 06:47.

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