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«Спортлото» обратилось в суд из-за товарного знака «Здесь и сейчас»

«Спортлото» обратилось в суд из-за товарного знака «Здесь и сейчас»

ООО «Спортлото» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Телеканал "Дождь"» (объявлен в России иноагентом; юрлица телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), пишет «Ъ».

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