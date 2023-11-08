«Спортлото» обратилось в суд из-за товарного знака «Здесь и сейчас»

ООО «Спортлото» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Телеканал "Дождь"» (объявлен в России иноагентом; юрлица телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), пишет «Ъ».
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