«Спортлото» подало в суд на телеканал «Дождь» из-за товарного знака

ООО «Спортлото» обратилось в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Телеканал "Дождь"» (объявлен в России иноагентом; юрлица телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), пишет «Ъ».