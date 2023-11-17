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В Астрахани рухнули два подъезда жилого дома. Какие причины обрушения

В Астрахани рухнули два подъезда жилого дома. Какие причины обрушения

Предположительную версию выдвинули сами жильцы пострадавшего пятиэтажного дома.Предположительно, причиной частичного обрушения жилого дома в Астрахани могло стать нарушение несущих конструкций здания во время перепланировки квартиры на первом этаже.

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