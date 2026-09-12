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Галактионов объяснил поздний выход Мостового на замену в матче с «Зенитом»: «Были нюансы по здоровью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему новичок «Локомотива» Андрей Мостовой получил мало игрового времени в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

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