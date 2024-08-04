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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третья статуя Кобе Брайанта в форме c номером «24» будет открыта в сезоне-2024/25

По словам Ванессы Брайант, статуя будет изображать легендарного защитника в форме с номером «24» и будет открыта в рамках сезона-2024/25.

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