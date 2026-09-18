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На Ямал для борьбы с огнем в лесах направлены 102 красноярских специалиста

На Ямал для борьбы с огнем в лесах направлены 102 красноярских специалиста

К тушению природных пожаров на Ямале подключатся сотня десантников-пожарных и двое летчиков. В округ направлены дополнительные силы из Красноярского края, об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

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