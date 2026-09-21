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Газета.ру

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IOPscience: рожденные в 2025 году европейцы переживут на три года больше пожаров

IOPscience: рожденные в 2025 году европейцы переживут на три года больше пожаров

Дети, родившиеся в Европе в 2025 году, при сохранении нынешней климатической политики в течение жизни столкнутся с экстремальной пожарной погодой на 84% чаще, чем люди, родившиеся в 1950-м.

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