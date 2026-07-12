беспилотник подорвал автобусную остановку в Энергодаре — погибла 55-летняя женщина, ещё четверо человек пострадали.
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беспилотник подорвал автобусную остановку в Энергодаре — погибла 55-летняя женщина, ещё четверо человек пострадали.
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