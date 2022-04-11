Открытые люки на дорогах Ижевска засоряются во время паводка

Работники «Ижводоканала» фиксируют случаи открывания канализационных люков на дорогах Ижевска. Некоторые горожане таким образом пытаются перенаправить паводковые стоки в канализацию, однако коммунальщики убедительно просят ижевчан не делать этого.
Работники «Ижводоканала» фиксируют случаи открывания канализационных люков на дорогах Ижевска. Некоторые горожане таким образом пытаются перенаправить паводковые стоки в канализацию, однако коммунальщики убедительно просят ижевчан не делать этого.
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