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Открытые люки на дорогах Ижевска засоряются во время паводка

Открытые люки на дорогах Ижевска засоряются во время паводка

Работники «Ижводоканала» фиксируют случаи открывания канализационных люков на дорогах Ижевска. Некоторые горожане таким образом пытаются перенаправить паводковые стоки в канализацию, однако коммунальщики убедительно просят ижевчан не делать этого.

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