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Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на ситуацию с условиями проживания переселенцев с бывших восточных территорий Украины (ныне регионов России) и насильно эвакуированных из прифронтовых зон.

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