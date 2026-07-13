Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на ситуацию с условиями проживания переселенцев с бывших восточных территорий Украины (ныне регионов России) и насильно эвакуированных из прифронтовых зон.
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