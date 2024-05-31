Джигурда договорился о службе в зоне СВО

Актер хочет служить вместе с мужем Блиновской и адвокатом Пашаевым. Актер Никита Джигурда захотел отправиться в зону СВО для службы в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогерши Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
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