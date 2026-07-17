«Наноклещи» атакуют? Роспотребнадзор раскрыл правду об опасных микропаразитах

Роспотребнадзор развеял миф о «наноклещах»: опасность представляют молодые иксодовые клещи В России распространились сообщения о появлении так называемых «наноклещей», однако этот термин не соответствует действительности.
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