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«Наноклещи» атакуют? Роспотребнадзор раскрыл правду об опасных микропаразитах

«Наноклещи» атакуют? Роспотребнадзор раскрыл правду об опасных микропаразитах

Роспотребнадзор развеял миф о «наноклещах»: опасность представляют молодые иксодовые клещи В России распространились сообщения о появлении так называемых «наноклещей», однако этот термин не соответствует действительности.

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