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Врач Гинзбург заявил о пользе томатов для восстановления легких после COVID-19

Врач Гинзбург заявил о пользе томатов для восстановления легких после COVID-19

Медик рассказал о научной работе, участие в которой приняли курильщики с поражением легких. По словам Гинзбурга, результаты исследования продемонстрировали, что томаты помогают в восстановлении дыхательной системы, в том числе после коронавируса.

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