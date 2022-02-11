Врач Гинзбург заявил о пользе томатов для восстановления легких после COVID-19

Медик рассказал о научной работе, участие в которой приняли курильщики с поражением легких. По словам Гинзбурга, результаты исследования продемонстрировали, что томаты помогают в восстановлении дыхательной системы, в том числе после коронавируса.
Медик рассказал о научной работе, участие в которой приняли курильщики с поражением легких. По словам Гинзбурга, результаты исследования продемонстрировали, что томаты помогают в восстановлении дыхательной системы, в том числе после коронавируса.
Свежие комментарии