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Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине!

Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине!

Во ржака будет, если согласятся обменять проукраинских дураков на наших. - Встать, с вещами на выход! - Что?! Куда?! Почему вы меня пинаете?! - Разговорчики! В Киев поедешь.

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Комментарии
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Алексей Тан
Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине! ===== Мерзость ИЗГОНЯЮТ а не обменивают.... ИНАЧЕ вы, между МЕРЗОСТЬЮ и Порядочностью.... проводите ЗНАК РАВЕНСТВА.
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7 час.
Алексей Тан
У нас уже был подобный обмен!... (инородцы &quot;симоняны&quot; хлопотали)... в итоге и заполучили &quot;граждан... Вышинских и Мирошников&quot; дипломатов)... и тех, кто сейчас ИНФУ... на ту же Украину сливает... через третьи страны.
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7 час.
СА
Сергей Андросов
Ты дебил? Инородец как раз ты!
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7 час.
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