Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине! ===== Мерзость ИЗГОНЯЮТ а не обменивают.... ИНАЧЕ вы, между МЕРЗОСТЬЮ и Порядочностью.... проводите ЗНАК РАВЕНСТВА.

Алексей Тан

У нас уже был подобный обмен!... (инородцы "симоняны" хлопотали)... в итоге и заполучили "граждан... Вышинских и Мирошников" дипломатов)... и тех, кто сейчас ИНФУ... на ту же Украину сливает... через третьи страны.