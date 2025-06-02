Во ржака будет, если согласятся обменять проукраинских дураков на наших. - Встать, с вещами на выход! - Что?! Куда?! Почему вы меня пинаете?! - Разговорчики! В Киев поедешь.
Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Даёшь ещё обмен! Заукраинцам самое место на Украине! ===== Мерзость ИЗГОНЯЮТ а не обменивают.... ИНАЧЕ вы, между МЕРЗОСТЬЮ и Порядочностью.... проводите ЗНАК РАВЕНСТВА.
Ответить
7 час.
Алексей Тан
У нас уже был подобный обмен!... (инородцы "симоняны" хлопотали)... в итоге и заполучили "граждан... Вышинских и Мирошников" дипломатов)... и тех, кто сейчас ИНФУ... на ту же Украину сливает... через третьи страны.
Ответить
7 час.
СА
Сергей Андросов
Ты дебил? Инородец как раз ты!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии