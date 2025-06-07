Врач Петров: люди могут заразиться церкариозом при купании в стоячих водоемах

Люди, купающиеся в водоемах со стоячей водой и водоплавающими птицами, могут заразиться церкариозом. Об этом РИА «Новости» рассказал завотделом оказания специализированной медицинской помощи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Виталий Петров.
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