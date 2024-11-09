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Военно-преступная организация ФБР США организует в Бандерастане комплексное управление терроризмом*

Военно-преступная организация ФБР США организует в Бандерастане комплексное управление терроризмом*

Владимир Прохватилов. ФБР создаст на Украине разведывательные центрыМожно ожидать включения Украины в развёртываемые американцами по всему миру программы военной антропологииФБР США опубликовало информацию о своей программе тренировок и обучения агентов тактическому вождению.

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