Приговор Останкинского суда в отношении закладчика из США оставили без изменений

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Останкинского суда в отношении гражданина США 32-летнего Роберта Вудлэнда, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы.
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