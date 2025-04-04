Качества идеального начальника назвали новосибирцы

Жители Новосибирска рассказали в опросе сервиса SuperJob, каким должен быть хороший руководитель. В исследовании принимали участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.
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