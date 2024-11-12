Результаты голосования Генассамблеи ООН по предложенной РФ резолюции о борьбе с героизацией нацизма: 116 стран - ЗА, 54 - ПРОТИВ, 11 - воздержались.
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Результаты голосования Генассамблеи ООН по предложенной РФ резолюции о борьбе с героизацией нацизма: 116 стран - ЗА, 54 - ПРОТИВ, 11 - воздержались.
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