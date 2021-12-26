Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"

Как пишет Politeka.net, третье место занял 14-летний Артем Галис, который поет в жанре рок-опера, второе место — у группы Zapal (Андрей, Иван и Алексей играют на цимбалах и кахоне), а победителем стал 13-летний Артем Фесько из Житомирской области.