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Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"

Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"

Как пишет Politeka.net, третье место занял 14-летний Артем Галис, который поет в жанре рок-опера, второе место — у группы Zapal (Андрей, Иван и Алексей играют на цимбалах и кахоне), а победителем стал 13-летний Артем Фесько из Житомирской области.

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