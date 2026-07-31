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Однорукий футболист забил за «Рунавик» в отборе Лиги конференций. Линд родился без правого предплечья

За « Рунавик » забил футболист без правой руки. Команда с Фарерских островов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций  обыграла словацкий « Копер » (3:1 д.

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