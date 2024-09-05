ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам «Хезболлы» на юге Ливана

Пресс-служба израильских Вооружённых сил проинформировала о том, что в вечерний период войска государства атаковали объекты организации «Хезболлах», которые применялись для многочисленных обстрелов Тель-Авива.
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