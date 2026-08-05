Киев в огне, Путин сменил командующих: новости СВО к вечеру 5 августа

ВС РФ в зоне СВОФото: Евгений Биятов/РИА Новости В Киеве после серии взрывов возникли масштабные пожары, и небо над украинской столицей затянуло дымом, президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в командовании группировок «Центр» и «Восток».