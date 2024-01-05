Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ (ВИДЕО)

Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ: охота за врагом ведётся днём и ночью. На южном фланге Артёмовска наши разведчики поддерживают наступательные действия войск, ища подразделения и боевиков ВСУ, и ликвидируют их точным огнем ударных дронов.
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