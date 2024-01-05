Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • НС Крокодилов
    у них там есть пункты не то гнилости, не то гнидости. Гниды одним словом остались. По ним и ковровыми можно и ничуть ...Мощнейший взрыв в...
  • Ali Babaja
    👍👏Схвачен предатель...
  • НС Крокодилов
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Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ (ВИДЕО)

Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ (ВИДЕО)

Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ: охота за врагом ведётся днём и ночью. На южном фланге Артёмовска наши разведчики поддерживают наступательные действия войск, ища подразделения и боевиков ВСУ, и ликвидируют их точным огнем ударных дронов.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А ибо нефиг было им гнобить Россию... Коли пришли с дурными помыслами за это там и получили.
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17 час.

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