Спецназ в Клещеевке уничтожает пехоту ВСУ: охота за врагом ведётся днём и ночью. На южном фланге Артёмовска наши разведчики поддерживают наступательные действия войск, ища подразделения и боевиков ВСУ, и ликвидируют их точным огнем ударных дронов.