ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Музей, посвященный британской рок-группе The Beatles, в 2027 году переедет из района Альберт-доков в новое место в центре Ливерпуля, увеличив площадь экспозиции почти в четыре раза - до более чем 9,2 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым