ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Музей, посвященный британской рок-группе The Beatles, в 2027 году переедет из района Альберт-доков в новое место в центре Ливерпуля, увеличив площадь экспозиции почти в четыре раза - до более чем 9,2 тыс.