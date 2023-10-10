Авиагруппа ВКС ударила по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР

Тактическая авиационная группа воздушно-космических войск России нанесла удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ и автомобильному мосту в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике.
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