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Авиагруппа ВКС ударила по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР

Авиагруппа ВКС ударила по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР

Тактическая авиационная группа воздушно-космических войск России нанесла удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ и автомобильному мосту в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике.

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