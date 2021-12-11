Говяжье вымя в кляре: дешёвый рецепт вкусного ужина

Отношение к субпродуктам у хозяюшек разное: кто-то находит их аппетитными, кто-то вовсе не готовит. В моей семье любят говяжье вымя, поэтому каждый раз, когда удаётся собраться за одним столом, на нём непременно присутствует говяжье вымя в кляре.