В принятом по итогам состоявшихся между Токио и Вашингтоном переговоров в формате «2+2» (министры иностранных дел и обороны) был принят документ, содержащий несправедливые обвинения в адрес Китая, и произошло вмешательство во внутренние дела КНР.
В принятом по итогам состоявшихся между Токио и Вашингтоном переговоров в формате «2+2» (министры иностранных дел и обороны) был принят документ, содержащий несправедливые обвинения в адрес Китая, и произошло вмешательство во внутренние дела КНР.
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