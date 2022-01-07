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Китай резко отреагировал на японо-американские переговоры

Китай резко отреагировал на японо-американские переговоры

В принятом по итогам состоявшихся между Токио и Вашингтоном переговоров в формате «2+2» (министры иностранных дел и обороны) был принят документ, содержащий несправедливые обвинения в адрес Китая, и произошло вмешательство во внутренние дела КНР.

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