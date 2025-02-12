Следователи оценили версию об использовании кислоты при расправе над бывшим мэром Тарховым

СК проверяет все версии и мотивы убийства экс-мэра Тархова и его жены Следователи работают над всеми версиями и проверяют различные мотивы в рамках уголовного дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой.
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