Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Бразильский суд назначил штраф соцсети X за обход блокировки

Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X Илона Маска должна восстановить блокировку своего сайта в стране или столкнуться с ежедневными штрафами после того, как социальная сеть сумела обойти ограничения с помощью обновления программного обеспечения, пишет Bloomberg.

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