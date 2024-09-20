Бразильский суд назначил штраф соцсети X за обход блокировки

Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X Илона Маска должна восстановить блокировку своего сайта в стране или столкнуться с ежедневными штрафами после того, как социальная сеть сумела обойти ограничения с помощью обновления программного обеспечения, пишет Bloomberg.