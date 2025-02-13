Economist: Киев в страхе ожидает, что США бросят Украину

После телефонного разговора между президентами России и США Киев впал в уныние, Владимир Зеленский и его союзники в Европе с тревогой ожидают, что США могут их бросить, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.
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