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Аргументы и Факты

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Economist: Киев в страхе ожидает, что США бросят Украину

Economist: Киев в страхе ожидает, что США бросят Украину

После телефонного разговора между президентами России и США Киев впал в уныние, Владимир Зеленский и его союзники в Европе с тревогой ожидают, что США могут их бросить, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.

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Комментарии
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Eduard
А вы СЩА кто,их Щтат,что прячетесь за ними? Каждый сам за себя!
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1 д.
Eduard
У Украины нету союзников и быть нп может,это театр с натянутыми улыбочками!
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1 д.
Eduard
Украина сбила самолет с гражданами Европы,какие союзники?
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1 д.
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