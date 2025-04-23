Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны Армении заявило об обстреле жилого дома Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об обстреле жилого дома Азербайджаном

В среду 23 апреля около 22:20 по местному времени (21:20 мск) ВС Азербайджана обстреляли жилой дом в приграничном селе Хознавар.

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