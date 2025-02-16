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Куда отправят резервистов России во время военных сборов летом 2025 года? Что грозит за уклонение от службы

Куда отправят резервистов России во время военных сборов летом 2025 года? Что грозит за уклонение от службы

Мужчины, годные по здоровью к военной службе, будут призваны летом текущего года на полевые сборы, но это не частичная или всеобщая мобилизация.

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