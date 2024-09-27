Не отвернутся от Москвы: эксперт рассказал о роли России для Средней Азии

C Major статейка хитрая,в познеровском стиле,с ложкой дегтя в бочке меда,со ссылками на Гарвардских экспертов,терминологией "сдерживание России.." и пр.Правда в том,что казахи у же продали все,что могли,западным монополиям,и этот же ветерок дует и в сторону остальных бывших республик..

CM C Major и второй момент - Турции удается вполне успешно сколачивать союз тюркоязычных и протягивать щупальца осьминога даже во внутрь России,не только в отделившиеся тюркоязычные республики,а где наше сплочение славянских народов, где наши политики,кто занимается этим?Пусть хотя бы поучатся у турок вместо законопроектов о чипировании кошек при зарплате в 700 тыс +на всем государственном