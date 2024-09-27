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Не отвернутся от Москвы: эксперт рассказал о роли России для Средней Азии

Не отвернутся от Москвы: эксперт рассказал о роли России для Средней Азии

Организация тюркских государств (ОТГ) — своеобразный противовес России. Недалеко от Астаны, столицы Казахстана, можно наблюдать такую картину: женщина пришпоривает лошадь, берет в руки деревянный лук и выпускает в воздух одну за другой три стрелы, вызывая восторг зрителей.

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Комментарии
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C Major
статейка хитрая,в познеровском стиле,с ложкой дегтя в бочке меда,со ссылками на Гарвардских экспертов,терминологией &quot;сдерживание России..&quot; и пр.Правда в том,что казахи у же продали все,что могли,западным монополиям,и этот же ветерок дует и в сторону остальных бывших республик..
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16 час.
CM
C Major
и второй момент - Турции удается вполне успешно сколачивать союз тюркоязычных и протягивать щупальца осьминога даже во внутрь России,не только в отделившиеся тюркоязычные республики,а где наше сплочение славянских народов, где наши политики,кто занимается этим?Пусть хотя бы поучатся у турок вместо законопроектов о чипировании кошек при зарплате в 700 тыс +на всем государственном
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15 час.
Ирина Черных
&quot;Россию могут не любить ее южные соседи, но им стоит ее опасаться.&quot;                                                                                       Не смешите! Кто может напугать своей нелюбовью Россию,  пережиившую за 1162 года своего существования столько, сколько и не снилось южным соседям, которые почувствовали себя людьми только во времена СССР, принявшего их в свой Союз.
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15 час.

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