The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк уловкой для "Хезболлы"

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью "отвлекающего маневра", чтобы заставить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии