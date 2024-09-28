The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк уловкой для "Хезболлы"

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью "отвлекающего маневра", чтобы заставить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности.