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The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк уловкой для "Хезболлы"

The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк уловкой для "Хезболлы"

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью "отвлекающего маневра", чтобы заставить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности.

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