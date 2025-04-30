Трое бойцов СВО из Смоленской области получили госнаграды посмертно

Ордена и медали вручили матерям и родственникам погибших участников спецоперации В Смоленской области матерям и родственникам погибших участников специальной военной операции вручили государственные награды.
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