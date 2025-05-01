Успешные действия российской армии сулят Украине новые территориальные потери

Российские войска находятся вблизи от границ Днепропетровской области Украины. Этот регион используется ВСУ как промышленно развитая тыловая база, однако сегодня на окраинах области начинается принудительная эвакуация населения.
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