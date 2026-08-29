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Глава МИД Индии обсудил спасательную операцию в Непале

Глава МИД Индии обсудил спасательную операцию в Непале

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил проводимые в Непале спасательные операции после разрушительного наводнения в районе реки Бхоте-Коши в округе Расува, пишет 28 августа газета The Economic Times.

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