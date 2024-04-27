В Костроме полицейские посетили загородный лагерь, в котором отдыхают дети, прибывшие в регион из Белгородской области

В гостях у подростков высадился десант стражей правопорядка во главе с начальником областной Госавтоинспекции Михаилом Чумаком и членом Общественного совета при УМВД России по Костромской области Федором Зажогиным.
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