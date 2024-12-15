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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо о финале Кубка НБА: «Хотелось бы атмосферы уровня «Финала четырех» Евролиги»

«Первый раз был на «Финале четырех» в Берлине в этом году. Разумеется, атмосфера там совсем другая, с учетом фанатов «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Фенербахче» и «Реала».

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