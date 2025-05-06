Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    По какому праву сброд народов ЕС лезит на чужие территории со своим Уставом? При этом по уши в крови!ЕС планирует санк...
  • holms sherlok
    начальника транспортной компании Вагана Аванесяна прямо под белые рученьки в аэропорту встретить и на скамеечку в СИЗ...Безжалостный води...
  • Eduard
    А Зеленскому плевать,он в Лондоне прячется.Удивительно ,но укропы такие тупые,что не понимают,кто их враг на самом де...На Украине не нас...

В Подмосковье уничтожили ещё пять беспилотников

В Подмосковье уничтожили ещё пять беспилотников

Все БПЛА летели на Москву.В Московском регионе вечером 6 мая уничтожили ещё пять беспилотников. О поражении двух из них мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале в 22:05.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх