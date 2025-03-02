Песков: При сохранении политической воли отношения РФ и США можно быстро наладить

Дмитрий Песков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Для восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами понадобится пройти долгий путь, но при сохранении политической воли президентов двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, его можно будет пройти быстро.