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Татар-информ

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Песков: При сохранении политической воли отношения РФ и США можно быстро наладить

Песков: При сохранении политической воли отношения РФ и США можно быстро наладить

Дмитрий Песков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Для восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами понадобится пройти долгий путь, но при сохранении политической воли президентов двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, его можно будет пройти быстро.

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