"Динамо" намерено оспорить удаление Тюкавина в матче со "Спартаком"

Московское «Динамо» обратилось в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза и Экспертно‑судейскую комиссию по поводу отмены красной карточки нападающего Константина Тюкавина, которая была получена в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».