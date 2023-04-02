Г-споди, как же у нас много на всех уровнях и во всех структурах поганцев, откровенно мечтающих о том, чтобы страна провалилась на Украине и настал их звёздный час! Когда можно будет снова вволю открыто вилять перед американцами и европейцами хвостом, искательно заглядывать в глаза тамошнему начальству, сдавая ему ни за понюх табаку и не за чечевичную похлёбку, а за долю малую, сиротскую, всё, что они и их предшественники ещё в стране до того не сдали.