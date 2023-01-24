Общественные организации Арцаха призвали Минскую группу ОБСЕ ввести в Республику международных миротворцев

СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). На протяжении почти трех десятков лет Минская группа ОБСЕ, а в последующем – три ее сопредседателя, обладая соответствующим международным мандатом, играли ведущую посредническую роль в поисках путей достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта мирными средствами на основе Устава ООН.