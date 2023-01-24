Общественные организации Арцаха призвали Минскую группу ОБСЕ ввести в Республику международных миротворцев

СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). На протяжении почти трех десятков лет Минская группа ОБСЕ, а в последующем – три ее сопредседателя, обладая соответствующим международным мандатом, играли ведущую посредническую роль в поисках путей достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта мирными средствами на основе Устава ООН.
Популярные статьи
- Герой России Рустем Клупов: ЧВК «Вагнер» достигает успеха при помощи своей артиллерии и авиации
- «Чем он отличается от 19-ти летней студентки»: Пригожин призвал снять Пушкарева с поста в музее
- «К нашим погибшими братьям возвращено уважительное отношение, тела бойцов ЧВК «Вагнер» отправляются на Родину в срок»: Пригожин рассказал о ситуации в Луганском морге
Свежие комментарии