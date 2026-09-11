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Аргументы недели

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Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО: главные заявления

Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО: главные заявления

7 сентября 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл традиционную встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, приуроченную к началу учебного года.

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