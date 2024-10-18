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Петербургский дневник

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Ревматолог рассказала, как надолго сохранить здоровье костей

Ревматолог рассказала, как надолго сохранить здоровье костей

Помогут физические нагрузки, утверждает Надежда Коншу Регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание, богатое кальцием и витамином D, могут снизить риск остеопороза, рассказала РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» Надежда Коншу.

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