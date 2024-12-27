Житель Турции нашел и вернул 12 золотых монет владельцу после землетрясений

В Турции, в городе Нурдагы, плотник Кадир Терликли обнаружил 12 золотых монет в купленном шкафу. Он вернул находку прежнему владельцу, Селахаттину Карабурчу, чей дом был разрушен землетрясением в феврале 2023 года, за что получил благодарность от мэра.